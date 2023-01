En ce début 2023, il est tentant de lire les prévisions des astrologues, que ce soit celles de Catherine Viguier sur France Bleu, ou bien celles des magazines. Plus sûrement, si comme 41 % des Français on croit à l’astrologie, mais même si l’on n’y croit pas… Qui n’a pas jeté un œil à son horoscope dans son quotidien le jour d’un entretien d’embauche ? Ou lu avec curiosité les compatibilités amoureuses de son signe ?

Signe zodiacal, thème astral, horoscope, prédictions : qu’en penser ? Faut-il s’y fier ? L’astrologie nous veut-elle du bien ? Peut-elle nous aider au quotidien ou dans nos choix amoureux ou professionnels ?

Géraldine Mayr reçoit l’astrologue Shana Lyès, autrice (notamment d'Astrolove publié aux éditions HarperCollins et L’Oracle de l’amour astral à paraître chez First), instagrameuse et productrice du podcast Astrolya. Elle nous parle de l’astrologie de façon décomplexée : « C’est le moyen, à la fois ludique, pratique et accessible, de mieux se connaître, de faire des choix lucides », nous explique-t-elle. Particularités de certains signes, périodes plus ou moins favorables pour lancer un projet, relations amoureuses : l'astrologie peut nous guider, à condition de ne pas en faire le seul critère de décisions.