L’école traditionnelle ne parvient plus à répondre aux défis de la société. Baisse du niveau, fatigue des enseignants… Et si la solution était l’école en plein air ? Géraldine Mayr reçoit Marie Petit, qui défend une école différente.

L’école telle que nous la connaissons depuis plusieurs générations ne semble plus répondre aujourd’hui aux défis de notre société. Parmi les indicateurs d’une école qui ne parvient plus à remplir convenablement son rôle, la baisse du niveau des élèves est avérée.

Ainsi, depuis 1987, une même dictée est proposée pour évaluer l’évolution des fautes à cette étape de l’école primaire. Or, en près de 35 ans, le constat est sans appel : les élèves de CM2 faisaient 10,7 erreurs en moyenne en 1987, ils en font 19,4 en moyenne en 2021. Le dédoublement des classes de CP ne semble pas renverser la tendance.

Par ailleurs, on note une baisse de l’attractivité même du métier d’enseignant : des salaires trop bas par rapport au niveau d’études et d’investissement, une fatigue et une moindre motivation des enseignants, des élèves coincés entre des injonctions parentales parfois à l’opposé de celles de l’école…

Comment faire pour que l’école redevienne un lieu d’apprentissage et de vivre-ensemble, où chacun est heureux d’évoluer ? Parmi les modèles d’une école qui serait différente, celui de l’école en plein air est de plus en plus mis en place.

C’est le choix que défend Marie Petit, l’invitée de Géraldine Mayr. Elle est enseignante, passionnée d’écologie et de nature, et depuis deux ans elle intervient auprès d’enseignants et d’écoles pour proposer des fiches d’activités pour une école en plein air. Créatrice du compte Instagram @les_petits_ecolos_, elle a publié Colibri, et après ? * Comment l'écologie a révolutionné ma vie * et publie en mai prochain Élevés en plein air. Comment l’école dehors reconnecte l’enfant à la nature ? tous deux aux éditions Leduc.