L'hypersensibilité, c'est quoi ?

Si le terme d’hypersensibilité est parfois utilisé pour qualifier un certain type de tempérament, on ne sait pas toujours ce qu’il signifie concrètement. Trop sensible ? À quoi et pourquoi ? Vous sentez-vous hypersensible ? Bintily Diallo reçoit Fabrice Midal, qui nous présente l'hypersensibilité.

Il vous arrive souvent d’être débordé émotionnellement, d’être accaparé par des pensées et des sensations que vous ne parvenez pas facilement à canaliser. Le bruit vous dérange, les odeurs fortes et la lumière vive aussi. Vous êtes peut-être hypersensible, c’est-à-dire plus sensible que la moyenne à la fois aux stimuli et aux émotions qui vous traversent. Ou bien l'un de vos proches l'est.

Selon les recherches, il semblerait que 10 à 35% de la population soit « hautement sensible » selon les critères du concept établi par la psychologue américaine Elaine Aron en 1996.

Bintily Diallo reçoit aujourd’hui Fabrice Midal, philosophe, auteur de Foutez-vous la paix (Flammarion/Versilio), et Suis-je hypersensible ? (Flammarion/Versilio), fruit d’une enquête approfondie auprès de nombreux spécialistes. Il vient de publier Les 5 portes (Flammarion/Versilio) qui prolonge ce travail.

À partir de son expérience personnelle, Fabrice Midal nous présente l’hypersensibilité et ses caractéristiques. Il nous explique en quoi elle est une force, et même un don qu’il s’agit de cultiver pour une vie plus sereine et plus riche.

Les 6 caractéristiques de l'hypersensibilité

L'hypersensibilité se manifeste au niveau :

- des sensations, qui sont beaucoup plus marquées ; des émotions qui sont très intenses, qu'elle soient positives ou négatives ; social, on se sent parfois en décalage par rapport aux autres ; de l'empathie, on ressent très fortement les humeurs de son entourage ; de la créativité, favorisée par une intuition particulièrement développée ; des pensées, qui sont volontiers désordonnées, "un esprit en pop-corn" nous dit Fabrice Midal.

Si l'hypersensibilité est aujourd'hui validée par de nombreuses recherches en neurosciences, elle est restée longtemps méconnue et a pu être source de grandes souffrances. Il est donc très important de pouvoir l'identifier, afin d'accepter ce qui nous affecte - ou affecte nos enfants hypersensibles. C'est une caractéristique et non pas une maladie, qu'il faut accueillir sans jugement mais au contraire en en faisant une force.