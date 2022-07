La e-santé, le numérique au service de notre santé

La consultation médicale à distance peut aider les parents comme les personnes plus âgées à bénéficier d'une expertise médicale

L’e-santé s’est considérablement développée lors de la pandémie de Covid. Dans les déserts médicaux comme en vacances, la téléconsultation médicale devient plus fréquente. Géraldine Mayr nous parle aujourd’hui de l’e-santé et de ses apports pour notre santé.

Même si le terme d’e-santé ne nous est pas forcément familier, nous y avons pourtant de plus en plus recours : consultations médicales à distance, applications mobiles de suivi médical, notamment pour la grossesse, objets connectés tel que le tensiomètre, télésurveillance. La place de l’e-santé ne cesse de progresser dans le quotidien des Français.

Ainsi plus de la moitié utilise aujourd’hui des objets connectés pour suivre leur état de santé, un quart a déjà pratiqué la téléconsultation et 6 Français sur 10 ont l’intention d’activer le service de l’Assurance Maladie « Mon espace santé ».

Pourtant, une certaine défiance accompagne cette évolution, notamment sur l’efficacité des téléconsultations et sur la confidentialité des données de santé.

Géraldine Mayr reçoit le Dr Frédéric Le Guillou, pneumologue, président de l’Association Santé respiratoire France et administrateur de la Société française de santé digitale. Il présente les avantages du développement de l’e-santé, mais aussi ses inconvénients par rapport à la médecine en cabinet.

Un plus dans le suivi des maladies chroniques

La santé numérique apporte un vrai mieux-être pour les patients atteints de maladie chronique, qu'ils souffrent de diabète, d'apnée du sommeil ou d'insuffisance cardiaque ou rénale, grâce à un suivi à domicile via des objets connectés. Le Dr Frédéric Le Guillou rappelle qu'"elle peut éviter un certain nombre d'hospitalisations".

La e-santé permet aussi aux patients de recouvrer davantage d'autonomie, dans la mesure où ils disposent de plus d'informations et d'un rôle plus actif vis-à-vis de leur maladie.

L'expertise médicale, qui permet d'échanger entre professionnels de santé, peut assurer un meilleur suivi pour des malades chroniques vivant dans une région où les spécialistes sont rares : c'est leur généraliste qui fait alors les contrôles nécessaires et le lien avec un spécialiste éloigné géographiquement.