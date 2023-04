Qu’on ait lu ou non les 7 volumes de la saga Harry Potter, il est difficile d’échapper à l’enthousiasme né depuis 25 ans autour de ce héros aux lunettes rondes. Films, expo, jeux vidéos et bientôt séries… Géraldine Mayr reçoit Corentin Faniel, pour nous parler de la folie Harry Potter.

Harry Potter fête ses 25 ans cette année ! En réalité, le premier tome, Harry Potter à l’école des sorciers est paru en juin 1997, mais n’a été traduit en français qu’à l’automne 1998. Sorti à 600 exemplaires seulement au début, au fil des mois et des années, Harry Potter, en 7 volumes, est devenu un phénomène littéraire inégalé en terme de chiffres de vente (450 millions d’exemplaires dans le monde).

Mais le succès déborde très largement les librairies, puisque l’adaptation d’Harry Potter au cinéma a généré 7,68 milliards de dollars dans le monde, ce qui en fait la franchise la plus lucrative de l’histoire du cinéma, devant les James Bond et la saga Star Wars.

Hogwarts Legacy, un jeu vidéo fondé sur l’univers d’Harry Potter, s’est vendu à plus de 12 millions d’unités, soit plus de 715 millions d’euros en seulement deux semaines. Et une expo Harry Potter ouvre ses portes ce vendredi 21 avril 2023, à la Porte de Versailles de Paris, une exposition totalement immersive et interactive est consacrée à l'univers d'Harry Potter.

Pour nous en parler et tenter d’expliquer cette folie Harry Potter, Géraldine Mayr reçoit Corentin Faniel, responsable communication de la Gazette du Sorcier , le site francophone le plus ancien de fans de Harry Potter encore en activité, et l’auteur de Harry Potter décrypté par ses fans aux éditions De Boeck co-écrit avec Alix Houllier.