La ménopause : parlons-en !

La ménopause concerne ou concernera toutes les femmes, et pourtant elle reste encore taboue. Géraldine Mayr reçoit Sophie Kune, qui à travers son compte Instagram, veut libérer la parole sur la ménopause.

La ménopause qui correspond à l’arrêt des règles chez une femme intervient en moyenne autour de 50 ans, et parfois même plus tôt. Ainsi, la comédienne Naomi Watts a connu les symptômes d'une périménopause précoce, à 36 ans : « Je me réveillais au milieu de la nuit, trempée de sueur. Ma peau était sèche et irritable. Mes hormones chamboulées, je ne contrôlais plus mon propre corps. Je me suis sentie perdue, et très seule. »

Périménopause, préménopause, ménopause : alors que 14 millions de femmes sont concernées en France, elles restent encore mal informées sur les symptômes (bouffées de chaleur, troubles de l'humeur, sécheresse vaginale, entre autres), plus ou moins aigus et plus ou moins gênants, qui apparaissent alors, et mal accompagnées durant cette période, qui peut se révéler aussi déstabilisante que l’adolescence.

Les choses sont en train de changer : le 3 février dernier, le collectif « All for ménopause » a dénoncé le manque d'information sur le sujet et appelle à porter un nouveau regard sur cette période de la vie.

Sophie Kune, que reçoit Géraldine Mayr dans C'est la vie , contribue elle aussi à libérer la parole sur la ménopause. Elle a créé le compte Instagram @menopause.stories et publié Ménopausée et libre ! aux éditions Marabout.