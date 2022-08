Sport, sommeil, yoga : comment se sentir bien dans son corps et dans sa tête

Se sentir bien dans son corps et dans sa tête, ça se travaille

Se sentir bien dans son corps et dans sa tête, ça se travaille ! Bintily Diallo vous donne des conseils pour apprivoiser votre environnement, votre corps et votre esprit pour vous sentir bien ! Art, sport, sociabilité : tout un programme pour se donner un coup de boost.

Comment aller mieux dans son corps et dans sa tête ? La question n'est pas simple, mais il existe de nombreux outils pour prendre soin de soi : l'activité, l'environnement, le sommeil, la vie sociale ou encore l'art. La musique peut augmenter de 10 % nos performances sportives. C'est ce que nous explique Julie Ferrez, coach santé invitée par Bintily Diallo dans "C'est la vie", sur France Bleu.

Le sport est un des meilleurs atouts pour se sentir bien. L'exercice physique permet de régulariser l'humeur notamment, en augmentant les neurotransmetteurs. On trouve notamment une hausse de la sérotonine qui a des propriétés antidépresseur ou l'endorphine qui nous fait nous sentir bien.

Le sport permet également de s'aérer la tête, de voyager, de rencontrer des personnes et d'avoir une vie sociale riche. Le yoga et la relaxation sont aussi des pratiques qui permettent de se sentir plus épanoui.

Pour en parler, Julie Ferrez vous parle de l'album de musique qu'elle a composé pour se maintenir en forme toute la semaine. Battements par minute, ambiances, volume : rien n'est laissé au hasard.