La philosophie pour mieux vivre au quotidien

La philosophie, on en a rarement des bons souvenirs si on l’a étudiée au lycée, et ce ne sont pas les sujets du bac énoncés chaque année en juin qui vont nous faire changer d’avis. Jugée souvent élitiste, abstraite et loin de nos préoccupations, la philosophie peut pourtant se révéler un outil formidable dans notre vie quotidienne.

Saviez-vous que pour faire nos courses ou du sport, ou bien encore gérer le stress, une gueule de bois ou nous habiller tous les matins, la philosophie et les grands philosophes peuvent nous aider ?

C’est ce que nous explique l’invitée de Géraldine Mayr, Marie Robert. Elle est philosophe et professeur de lettres, et vient de publier Une année de philosophie chez Flammarion/Versilio. À travers son compte Instagram « Philosophie is sexy » et son podcast du même nom, elle cherche à rendre accessible la philo pour que nous puissions y recourir au quotidien et nous aider à vivre mieux.

