La radio : votre média du quotidien

La radio, vous l’aimez un peu, beaucoup passionnément ? Les 15 et 16 juin, c’est sa fête et Géraldine Mayr reçoit l’un des pionniers des débuts de la FM, Frank Lanoux, qui nous fait partager sa passion pour la radio.

Ce jeudi 15 et vendredi 16 juin, c’est la fête de la radio , une fête initiée en 2021 par l'Arcom, qui à travers des émissions spéciales, des journées portes ouvertes des stations nationales et locales, des concerts, des conférences et des jeux, célèbre notre beau média, écouté chaque jour par près de 40 millions de personnes. Du matin au soir, la radio nous accompagne, en musique, avec de l'info, des divertissements, des histoires, des recettes de cuisine et des idées de lecture ou de balades...

Si cette fête n’a que 3 ans, la radio, elle, est ancienne : née officiellement le 24 décembre 1921 avec l’inauguration de la station de la tour Eiffel, elle émet alors de 16h30 à 17h et quotidiennement, le soldat de service lit les derniers cours de la bourse et les prévisions à très court terme de la Météorologie nationale. C’est le début d’une longue histoire, bouleversée par la Seconde Guerre mondiale, marquée par le monopole d’État à partir de 1945, puis dans les années 80 la période des radios libres.

C’est cette histoire et surtout mille et une anecdotes que l’on découvre dans le Dictionnaire amoureux de la radio qui vient de paraître aux éditions Plon sous la direction de Frank Lanoux.

Géraldine Mayr reçoit ce pionnier des débuts de la FM, artisan du succès de la radio RMC, qui nous raconte son parcours, la passion qui l’habite depuis l’enfance pour la radio, ce média synonyme de liberté, qui aujourd’hui connaît encore bien des bouleversements et se réinvente jour après jour.