La transmission maternelle

Qu’on l’adore ou qu’on la déteste, qu’elle soit ou ait été envahissante ou défaillante, notre mère joue un rôle essentiel dans notre construction, plus encore quand on est une fille. Pour nous en parler, Géraldine Mayr reçoit Élodie Bastat, réalisatrice du podcast "Et ta mère ?"

Les liens mère-fille sont souvent empreints d'ambivalence : "C'est la vie" nous en explique les raisons © Getty - MStudioImages

Le dimanche 4 juin, ça sera la fête des mères, une fête qui remonterait à l’Antiquité, puisque la mythologie grecque célébrait déjà la mère de Zeus, Rhéa, au printemps. Qu’on l’adore ou qu’elle nous horripile, qu’elle soit ou ait été envahissante, toxique, aimante ou défaillante, notre mère tient une place essentielle dans notre vie, même quand elle n’est plus de ce monde. Les relations mères-filles semblent plus particulières encore, marquées par l’ambivalence, l’amour, l’inquiétude. Des films comme Lol, Mamma Mia, Volver l’illustrent bien. Des livres aussi comme Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan ou Une femme d'Annie Ernaux. Quand on est petite, c'est souvent un sentiment d'amour sans borne et d'admiration pour sa mère qui l'emporte mais à l'adolescence, les conflits et les incompréhensions sont fréquents. Et quand on devient soi-même mère, la relation peut aussi se modifier, dans un sens ou un autre, selon l'histoire de chacune. Quels impacts ont les mères sur la vie de leurs filles ? Pourquoi ces liens sont-ils si complexes ? Comment se construire avec une mère défaillante ? Comment être une bonne mère ? Autant de questions autour de la figure maternelle et de la transmission, que Géraldine Mayr évoque avec son invitée, Élodie Bastat, réalisatrice du podcast Et ta mère ? 33 épisodes disponibles sur toutes les plateformes.