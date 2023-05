La vie à Fougeret, château le plus hanté de France

Près de Poitiers, un mystérieux château serait le plus hanté de France, à Queaux ! Sa propriétaire, Véronique Geffroy, nous raconte comment elle a rénové la bâtisse et a vécu des expériences paranormales, accompagnée de River James, chasseur de fantômes !

Le château de Fougeret serait l'un des châteaux les plus hantés de France !

Des centaines de curieux et d'amateurs de paranormal sont attirés chaque année dans la Vienne, à Queaux. Le château de Fougeret est réputé pour être l'un des châteaux les plus hantés de France. L'heureuse propriétaire des lieux depuis 2009, Véronique Geffroy, est docteur en histoire et passionnée de patrimoine. Elle a acheté le château en état de ruines depuis, sans avoir entendu parler des mystérieuses rumeurs...

Dès la prise de possession des lieux, Véronique et sa famille disent avoir vécu des choses bizarres : des carreaux abîmés, des corbeaux morts plein la cuisine... "Il a commencé à se passer des choses."

Des phénomènes paranormaux ?

Le sentiment d'être observée en permanence, de ressentir une présence continue, et puis, l'apparition d'une silhouette d'homme qui aurait traversé un couloir. Son mari, François-Joseph, est convaincu qu'on lui a "tapé dans le dos" alors qu'il se trouvait seul dans le parc. Leur fille aurait aussi vu une apparition à plusieurs reprises.

Autrice du livre Les Invisibles de Fougeret publié aux édition Michel Lafon, Véronique Geffroy nous parle de son château qui attire les curieux et les chasseurs de fantômes.

Chasseur de fantôme

Également invité dans l'émission, River James est chasseur de fantômes depuis huit ans. Il nous parle de ce lieu emblématique, une référence française en matière de paranormal. Il partage ses expériences sur sa chaîne Youtube .