Le combat de Neila Moore, traqueuse de pédophiles

La pédocriminalité en ligne ne cesse de croître. Comment lutter contre ce fléau ? Neila Moore est femme de ménage le jour et, la nuit, elle traque les pédophiles sur les réseaux sociaux. Elle est l’invitée de Géraldine Mayr et vient nous raconter comment, avec son collectif, elle agit.

Les faits divers nous le rappellent régulièrement, la pédocriminalité en ligne est massive : en 2021, 85 millions de contenus pédocriminels ont été détectés sur le net, un chiffre qui double en moyenne tous les ans. 62% des contenus pédopornographiques en ligne sont hébergés en Europe et la France est 3e dans le classement des plus grands hébergeurs de contenus pédocriminels en ligne.

Face à ce fléau, la police fait son travail, mais depuis quelque temps, elle est aidée par des collectifs de citoyens. Parmi eux, le collectif La Team Moore , créé en 2019 à la Réunion, compte aujourd’hui plus de 50 membres actifs en France et dans cinq pays et en trois ans est à l’origine de 75 interpellations et avoir fait condamner 36 prédateurs sexuels.

Géraldine Mayr reçoit Neila Moore, co-fondatrice de ce collectif. Femme de ménage et mère de trois enfants, elle passe de nombreuses nuits à traquer sur internet des pédophiles. Elle vient de publier Les prédateurs sont dans la poche de vos enfants aux éditions Télémaque et nous raconte les actions qu’elle mène au sein de son collectif.