Le parcours de résilience de Julie, grande brûlée

À une époque où l’apparence physique est primordiale, avoir un corps différent ne va pas de soi. Julie Bourges, grande brûlée, a choisi de le montrer via les réseaux sociaux. Elle est l’invitée de Géraldine Mayr et nous raconte son histoire et son combat.

Comment se construire, quand on est une jeune fille, après un drame qui vous laisse le corps couvert de cicatrices ? C’est ce qu’a dû vivre Julie Bourges. Il y a 10 ans, Julie Bourges a alors 16 ans : le 12 février 2013, lors du carnaval de son lycée, son déguisement prend feu et elle est brûlée à 40 %. Elle reste de longs mois hospitalisée, doit tout réapprendre et garde de très nombreuses cicatrices sur le corps. Alors que l’apparence physique est si essentielle à l’adolescence et dans une époque obsédée par les corps parfaits, Julie Bourges crée un compte Instagram sous le pseudo @DouzeFévrier , en référence au jour de son accident (aujourd'hui suivi par 625 000 followers). C’est à travers ce compte et par le biais du #PhoenixArmy, qu’elle milite pour l’acceptation de soi et des différences. Elle fédère ainsi toute une communauté, regroupant des grands brûlés comme elle, des personnes amputées ou tétraplégiques, mais aussi des femmes ayant de la cellulite et des vergetures. Alors qu'elle vient de publier Chaque jour compte aux éditions Marabout, Julie Bourges est l’invitée de Géraldine Mayr dans C’est la vie pour nous raconter son parcours de résilience et ses combats. Pour feuilleter le livre de Julie Bourges, cliquer ICI .