Le parcours du Dr Florence Rigal, présidente de Médecins du Monde

Certains parcours forcent particulièrement l’admiration : c’est le cas de celui du Dr Florence Rigal, l’invitée de Géraldine Mayr. Présidente de Médecins du Monde depuis l’an dernier, elle a été médecin en soins palliatifs. Elle nous raconte ses expériences et son engagement.

Le Dr Florence Rigal a été bénévole de Médecins du Monde dans des Centres d’Accueil de Soins et d’orientation (CASO) qui accueille des personnes se prostituant, des gens du voyage, des personnes à la rue, des migrants et des enfants isolés

À l’occasion de la Journée mondiale de la santé , célébrée le vendredi 7 avril, C’est la vie met en lumière une femme médecin, dont le parcours est exemplaire.

Le Dr Florence Rigal est la présidente de Médecins du Monde depuis juin 2022, et auparavant médecin interniste en équipe mobile de soins palliatifs à l’hôpital de Montauban en Tarn-et-Garonne depuis 2014.

Son histoire avec Médecins du Monde est ancienne, puisqu’elle a commencé au Rwanda en 1994, lorsqu’elle est partie avec les équipes apporter de l’aide sur place pendant plusieurs mois. De retour en France, elle a intégré les missions France, intervenant en tant que médecin bénévole dans le CASO (Centre d’Accueil de Soins et d’Orientation), les maraudes et la halte de nuit. En plus de son action de terrain, Florence Rigal rejoint le Conseil d’Administration de Médecins du Monde dès 2015.

Quelles sont les origines de son parcours ? Quelles sont les causes qu’elle défend en priorité à travers Médecins du Monde ? Dans quelle mesure son parcours peut-il inspirer les jeunes générations de médecins ?

Invitée de Géraldine Mayr, le Dr Florence Rigal vient nous parler de son engagement, en tant que médecin et mais aussi citoyenne, des actions que mène Médecins du monde et des causes qu’elle estime prioritaires aujourd’hui.