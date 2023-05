Aides à domicile : "Il faut des qualités qui ne s'apprennent dans aucune formation"

Les aides à domicile et les auxiliaires de vie sont indispensables à notre société, en permettant aux plus fragiles et aux plus âgés d’entre nous de rester à domicile. Mais à quoi ressemble leur quotidien ? Géraldine Mayr reçoit Dafna Mouchenik et Laurence Kliem pour nous en parler.

"C'est la vie" nous parle du quotidien des aides à domicile, dont le travail est si précieux, pour les personnes dont elles s'occupent mais aussi notre société tout entière © Getty - Isuzek