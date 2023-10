Le quotidien des jeunes aidants

À quoi ressemble le quotidien des 700 000 jeunes aidants en France ? La plupart du temps, ils aident une mère ou encore un frère en situation de dépendance. À 20 ans, Neil Rafaa nous raconte son histoire : s'occuper au quotidien de son frère Omar, atteint d'autisme.

700 000 enfants et adolescents aident un proche en situation de dépendance , le plus souvent leur mère. À l'âge où ils devraient se consacrer à leurs études, leurs loisirs et se construire, ces jeunes adoptent des responsabilités inhabituelles au quotidien et parfois nombreuses.

Neil Rafaa fait partie de l'un d'entre eux. À 20 ans, il s'occupe au quotidien de son frère Omar, atteint d'autisme depuis son plus jeune âge, dont il est le tuteur légal. Il a dû être présent au quotidien, le surveiller, à gérer ses crises. Neil est aussi le fondateur de l'association Unitisme.

"Le plus difficile ça a été à l’adolescence. J'avais une relation complexe avec mon frère, parce que j’étais moi-même dans la construction de mon identité, j’avais du mal à trouver ma place."

Perte d'autonomie, âge, maladie, handicap... Neuf millions de personnes en France sont accompagnés par des proches. Un accompagnement qui peut avoir un prix sur la vie des aidants : une charge mentale, un épuisement physiquement qui peut mener à des effets sur leur santé.

"Quand mes parents ne seront plus là, je serais responsable de lui : gérer ses comptes, lui trouver un centre, gérer ses rendez-vous médicaux..."

La quatorzième Journée nationale des aidants se déroulera le vendredi 6 octobre 2023.

