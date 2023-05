Les bonnes bannières et l'élégance à la française

À quel point les bonnes manières ont un effet sur notre vie ? Une youtubeuse spécialisée dans l'élégance répond dans "C'est la vie".

Préférer "volontiers" à "s'il vous plaît", ne pas lève le petit doigt lorsque l'on boit, ne pas mettre ses mains sur la table... Les bonnes manières font partie du savoir-vivre en société. Elles permettent de s'adapter à différents milieux sociaux et de s'intégrer plus facilement. Sur sa chaîne Youtube L'élégance à la française , Solène partage son expérience sur l'élégance et le savoir-être.

Comment être responsable et élégant dans son savoir-être au quotidien ? En famille, entre amis, en couple, au travail... Les bonnes et mauvaises manières produisent des effets sur ceux que l'on côtoie.

Complexée par son comportement, Solène se sentait parfois mal à l'aise quand elle se trouvait face à des personnes maîtrisant les bonnes manières. Elle a appris la bienséance, autant d'un point de vue du savoir-être que de son style vestimentaire.

Aujourd'hui, elle souhaite donner de l'assurance aux autres !

Je réagis à VOS PIRES HISTOIRES de bonnes manières 😱