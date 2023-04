Les limites du développement personnel

Méditation, cures détox, yoga… Le développement personnel, dont l’engouement ne se dément pas, a aussi ses limites. Géraldine Mayr reçoit la comédienne Anne-Sophie Girard, qui nous parle des effets pervers qu’il peut induire.

Mieux manger, faire du sport, se lever tôt, faire du yoga, attirer le positif pour devenir la meilleure version de soi-même... C’est la promesse du développement personnel, et une promesse qui attire toujours plus de candidats et candidates au bonheur et au bien-être.

En effet, l'engouement pour le développement personnel ne se dément pas : l'industrie génère 11 milliards de dollars par an en moyenne. En France, cela représentait 32 % du marché du livre en 2018.

Mais n’y a-t-il pas un risque à vouloir à tout prix aller bien et à être aussi exigeant avec soi-même ? Ces injonctions au bonheur et à l’épanouissement personnel ne peuvent-elles pas se retourner contre soi et entraîner des effets pervers ? Comment prendre soin de soi, sans tomber dans les dérives du développement personnel ?

Pour nous parler, Géraldine Mayr reçoit Anne-Sophie Girard. Comédienne et humoriste, elle a co-écrit avec sa sœur Marie-Aldine Girard, le best-seller La femme parfaite est une connasse (en poche aux éditions J'ai Lu). Elle a essayé de nombreuses méthodes de développement personnel et en a tiré un livre : Un esprit bof dans un corps pas ouf , publié aux éditions Flammarion. Elle nous raconte ses expériences, en pointe les limites et nous invite à être moins dur avec nous-mêmes.