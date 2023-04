Les troubles psychiques au quotidien

Même si l’on parle davantage de la santé mentale aujourd’hui, la société a encore du mal à considérer les maladies mentales comme des maladies à part entière. Géraldine Mayr reçoit Mickaël Worms-Ehrminger, qui vit au quotidien avec des troubles psychiques et nous raconte son histoire.

Dépression, trouble bipolaire, schizophrénie, TOC… Les troubles psychiques concernent de très nombreuses personnes, qui vivent avec, sans que cela ne se voie nécessairement.

Ainsi, selon l’OMS, 25% de la population mondiale connaît à un moment de sa vie un trouble mental, et les troubles psychiques occupent le 3e rang des maladies les plus fréquentes, après le cancer et les maladies cardiovasculaires. Les adolescents sont particulièrement exposés, notamment depuis la pandémie de Covid-19. Avec des conséquences parfois tragiques : avec environ 9 000 décès par suicide par an, la France présente un des taux de suicide les plus élevés d’Europe.

Or, la maladie mentale, même si l’on en parle davantage aujourd’hui qu’il y a quelques années, reste encore taboue. On n’hésite pas à consulter un médecin quand on a de la fièvre ou mal au ventre, on le fait beaucoup moins volontiers quand on ressent une souffrance psychique. Des progrès en matière d’information et d’éducation sont encore à faire pour éviter la stigmatisation et l’errance de diagnostic.

À quoi ressemble la vie des personnes atteintes d’un trouble de la santé mentale ? Comment trouver de l’aide ? Est-il possible de guérir ?

Géraldine Mayr reçoit Mickaël Worms-Ehrminger, pour nous en parler. Il est docteur en santé publique et recherche clinique, créateur du podcast Les maux bleus avec Alex Rocher et Manon Combe, et auteur de Vivre avec un trouble de santé mentale aux éditions Marabout. Atteint de troubles psychiques, il nous raconte son parcours, et souhaite que la société soit mieux informée sur les maladies mentales, pour faire tomber les tabous les concernant.

