Lettres manuscrites, textos : le pouvoir de quelques mots d'amour

Bénévole auprès des plus précaires

Le nombre de repas distribués gratuitement en France ne cesse d’augmenter. Les associations sont ainsi au premier plan pour aider les plus précaires. Bastien Stisi est bénévole aux Restos du cœur depuis 5 ans, il est l’invité de Murielle Giordan et raconte son expérience auprès des plus démunis.