Mahi Traoré, première femme noire proviseure d’un lycée parisien

Les discriminations à caractère raciste ou antisémite sont encore trop nombreuses en France. L’invitée de Géraldine Mayr, Mahi Traoré, vient ainsi témoigner de son parcours : première femme noire proviseure d’un lycée parisien, elle a dû supporter d’incessantes remarques sur la couleur de sa peau.

Le 30 janvier dernier, Élisabeth Borne et la ministre déléguée chargée de l'Égalité, de la Diversité et de l’Égalité des chances, Isabelle Rome, ont présenté un plan national contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine.

La France reste en effet un pays où les discriminations à caractère raciste ou antisémite sont encore très nombreuses : chaque année, 1,2 million de personnes en sont victimes. De la remarque à l’agression, les manifestations de ces discriminations sont multiples, plus ou moins insidieuses.

Comment y faire face au quotidien ? Quelles sont les remarques, les regards voire les agressions que subissent les victimes ?

Mahi Traoré, l’invitée de Géraldine Mayr, a dû affronter tout au long de son brillant parcours des remarques répétées liées à la couleur de sa peau.

Proviseure au lycée polyvalent Lucas-de-Nehou à Paris - École du verre et du vitrail de Paris, et l’autrice de Je suis noire mais je ne me plains pas, j'aurais pu être une femme aux éditions Robert Laffont, elle nous raconte son parcours.