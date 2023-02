Marie-Clémence, catholique, bourgeoise et homosexuelle

L’actualité récente vient nous montrer qu’être homosexuel aujourd’hui reste encore trop souvent stigmatisé. Ainsi Lucas, un adolescent de 13 ans, victime d’homophobie et de harcèlement scolaire, s’est suicidé début janvier.

Certains milieux se révèlent moins ouverts, comme l’a été longtemps le milieu sportif. La communauté catholique se montre ainsi particulièrement hostile. Elle a été en première ligne dans La Manif pour tous contre le mariage des personnes de même sexe en 2013. Le pape François, bien que plus tolérant que ses prédécesseurs, vient de déclarer que l’homosexualité, si elle n’est pas un crime, est un péché.

Comment vit-on son homosexualité quand on est catholique ? Comment en parler à sa famille malgré les préjugés ? Comment rester croyant alors que sa communauté condamne son orientation sexuelle ?

Géraldine Mayr reçoit Marie-Clémence Bordet-Nicaise. Conférencière pour l'inclusion des personnes LGBTQIA+ et fondatrice de Coming up qui accompagne les entreprises dans l'inclusion, elle a publié On ne choisit pas qui on aime aux éditions Flammarion. Elle a grandi dans une famille bourgeoise et catholique, et elle est aujourd’hui mariée à une femme et mère de deux enfants. Elle nous raconte son parcours et comment elle a réussi à vivre son homosexualité malgré tout.