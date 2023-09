Nadia Richard, coach en séduction sur les réseaux sociaux

Savoir gérer son temps : le secret d'une vie plus sereine

C’est la rentrée et avec elle la course contre la montre a recommencé ! Entre le boulot, les enfants et la maison, les journées filent… Géraldine Mayr reçoit le mentaliste, artiste et auteur Fabien Olicard pour vous aider à maîtriser votre temps et retrouver un rythme plus serein.