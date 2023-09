Naturisme : vivre tout nu, un art de vivre libérateur

Plus d'un Français sur deux a déjà testé le naturisme en vacances. Pourquoi et comment s'initier à la philosophie du naturisme en France ? Un militant pour le naturisme nous dévoile comment profiter de cet art de vivre en France, la première destination naturiste au monde.

La France est la première destination naturiste au monde . On compte près de 500 espaces qui autorisent le naturisme sur notre territoire. La loi limite la pratique du naturisme à ces lieux strictement privés ou spécifiquement aménagés à cet effet.

Comment se lancer dans l'aventure du naturisme ? Pour Julien Claude-Pénégry, journaliste et militant pour le naturisme, il s'agit d'abord d'une véritable philosophie de vie qu'il a découvert à l'adolescence, en vacances en famille : "Vers mes 15 ans, j'avais envie d'essayer". En France, les adeptes du naturisme sont de plus en plus jeunes : la moyenne d'âge avoisine les 40 ans, contre plus de 50 ans il y a dix ans.

Une philosophie de vie

Le naturisme est d'abord une manière de vivre, une philosophie à ne pas confondre avec le nudisme qui implique seulement d'être nu. Dans le naturisme, il existe "un art de vivre", en contact avec la nature.

Comment se lancer dans l'aventure du naturisme ? Comment pratiquer le naturisme en ville ? Comment surmonter sa pudeur la première fois ? Le naturisme, peut-il aider à accepter son corps ?

Ancien vice-président de la Fédération française de naturisme et auteur du livre Voir la France tout nu publié chez Hachette, Julien Claude-Pénégry est l'invité de Géraldine Mayr dans "C'est la vie".