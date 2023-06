Né sous X : un témoignage émouvant

Comme plus de 500 enfants par an, Christian Duval est né sous X. Il a cherché sa mère toute sa vie et a fini par la retrouver. Il est l’invité de Géraldine Mayr : il nous raconte son histoire et la difficulté de se construire pour un enfant né sous X.

La loi française autorise les naissances sous X : dans "C'est la vie", l'un de ces enfants nous raconte son combat pour connaître sa mère biologique © Getty - Pramote polyamate

Selon les chiffres de l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE), chaque année en France, ce sont entre 500 et 600 enfants qui naissent sous X.

La France est en effet un des rares pays à disposer d’une législation encadrant l’accouchement sous le secret : selon l’article 326 du Code Civil, « lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé ». L'enfant est alors confié à l'Aide sociale à l'enfance (Ase) pour une éventuelle adoption, mais la mère peut revenir sur son choix et récupérer son enfant dans un délai de deux mois. En 2002 est créé le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP), dont l’objectif est de faciliter l’accès aux origines de l'enfant né sous le secret. Quelles sont les conditions d'un accouchement sous X ? Comment les enfants nés sous X peuvent-ils retrouver leurs parents biologiques ? Qu’ont changé les tests ADN ? Christian Duval est l’un de ces enfants nés sous X. Né en 1957 à Tarbes, il a cherché longtemps sa mère biologique et l’a finalement retrouvée en 2015.

Il est l’invité de Géraldine Mayr, et nous raconte son parcours. Il vient aussi témoigner de la difficulté des enfants nés sous X à grandir sans savoir qui sont leurs parents, à se construire et même à devenir parents.