Nos animaux de compagnie : des membres de la famille

Si plus de la moitié des Français vivent avec un animal de compagnie, on ne sait pas toujours comment en prendre soin. Géraldine Mayr reçoit la vétérinaire Farah Kesri, qui nous donne des conseils avant d’adopter un animal et pour vivre au mieux avec lui.

Même le plus mignon des petits chatons demande des soins particuliers pour qu'il s'intègre bien à notre famille © Getty

Chiens, chats, poissons, mais aussi hamsters, lapins ou poules : nous vivons pour plus de la moitié des Français avec un animal de compagnie, ou aimerions en adopter un. Mais depuis octobre 2022, pour adopter un chien, un chat, un lapin ou un furet, un certificat d’engagement et de connaissance est obligatoire . En effet, les Français sont les « champions d’Europe » dans l’abandon des animaux domestiques. On n’adopte pas un animal juste pour se faire plaisir : vivre avec lui n’est pas toujours simple, et il est important d’être bien informé sur les soins et l’attention à apporter à celui qui va intégrer la maison et la famille. Depuis janvier 2022, en Espagne, les animaux de compagnie sont d'ailleurs considérés comme des « membres de la famille » : en cas de divorce entre deux conjoints, le juge devra prendre en compte le sort d’un éventuel animal de compagnie comme s’il s’agissait d’un enfant, en décidant ou non d’une garde partagée. Pour nous donner des conseils afin de bien nous occuper de notre chat ou de notre chien, pour repérer les signes qui doivent nous alarmer, pour apprendre à tisser un vrai lien avec ce « nouveau membre de la famille », Géraldine Mayr reçoit Farah Kesri. Elle est vétérinaire et éthologue et intervient régulièrement en tant que journaliste dans le Magazine de la santé sur France 5. À réécouter Pourquoi mon chat m'attaque sans raison ? Farah Kesri a co-écrit avec Michel Cymès une série de livres destinés aux enfants, intitulée Même pas bêtes , publiée aux éditions Glénat.