Nos maisons ont une histoire

Les Français aiment beaucoup l’histoire et la généalogie. Parfois c’est à partir d'une maison que les recherches vont démarrer. C’est le cas de la Villa Alice qu’a achetée Maële et son mari dans le Finistère. Elle est l’invitée de Géraldine Mayr et nous raconte l’histoire incroyable de cette maison.

Les maisons recèlent parfois des objets, des photos et des secrets qui permettent de reconstituer l'histoire de leurs anciens propriétaires © Getty - andipantz

L’histoire, les histoires de famille, les enquêtes généalogiques sont particulièrement appréciées par les Français. Ainsi, 7 Français sur 10 sont intéressés par la généalogie, même si presque la moitié d’entre eux ne se sont pas encore lancés dans une recherche. Le décès d’un parent, d’un grand-parent ou la découverte de lettres et de photos sont souvent à l’origine de recherches généalogiques. Mais il arrive aussi que ce soit un lieu, une maison qui invite à mener une enquête, illustrant alors ce propos du célèbre architecte Le Corbusier : « La maison devrait être le coffre au trésor de la vie. » À réécouter Généalogie, mode d'emploi C’est ce qui est arrivé à Maëlle et à son mari, Renaud. Quand ils tombent sous le charme d’une maison visiblement abandonnée dans le Finistère, ils sont loin de penser que ce coup de cœur les mènera dans de longues et émouvantes recherches sur la famille de la propriétaire, Alice, une vieille dame qui vit aujourd’hui seule à Brest. Maëlle est l’invitée de Géraldine Mayr. Elle nous raconte leur découverte de la maison, la Villa Alice, leur rencontre avec Alice et l’enquête qu’elle et son mari ont menée à partir des objets et des meubles de la maison pour reconstituer l’arbre généalogique de cette vieille dame. Le couple a lancé une campagne de crowdfunding pour financer le livre L 'extraordinaire histoire de la Villa Alice. Le beau livre qui raconte l'histoire d'une maison bretonne et de ses anciens habitants de 1880 à aujourd'hui jusqu’au 13 avril sur Ulule. Julien Cernobori, auteur et reporter du podcast Cerno. L’anti-enquête intervient également. C'est quand il apprend qu'un tueur en série, Jean-Thierry Mathurin, complice de Thierry Paulin, a peut-être vécu dans son immeuble du 10e arrondissement de Paris, tout près de la gare du Nord, dans les années 1980, que le journaliste se lance dans une enquête. Il revient sur tous les lieux des crimes et part à la rencontre de ceux qui ont connu le tueur et ses victimes.