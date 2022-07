Partir à l'aventure en famille

Si partir à l’aventure n’est pas très compliqué quand on part seul ou avec des amis, cela peut paraître plus risqué de le faire en famille. Comment et où partir avec ses enfants pour transformer son été en une aventure inoubliable ? Bintily Diallo nous donne plein de bonnes idées !

On profite souvent de l’été pour assouvir notre goût pour l’aventure et nos envies de liberté. Nuit en refuge, descente de rivière en canoë, bivouac en montagne ou au bord d’un lac, randonnée à vélo : on a tous des souvenirs d’équipées plus ou moins sauvages avec des amis ou même seul. Mais quand on devient parent, on a tendance à renoncer à partir à l’aventure, de crainte que les vacances ne se transforment en cauchemar. Et on a tort ! L’aventure peut non seulement se vivre en famille, mais de surcroît elle apporte à chacun et chacune une expérience irremplaçable.

Grâce à des rencontres nouvelles et parfois improbables, ou des situations inattendues, grâce à la découverte de la nature et d’un nouvel environnement, les enfants vont pouvoir développer leur curiosité, la débrouillardise et leur confiance en eux. Mais il ne s’agit pas de partir à l’aventure n’importe où ni n’importe comment.

Bintily Diallo reçoit Thibault Liebenguth, consultant en développement durable dans le domaine de l’outdoor, et l’auteur d'Aventures en famille. 42 idées pour voyager au grand air avec ses enfants (Gallimard). Il nous donne des conseils et des idées pour que notre été, le temps d’un week-end, d’une semaine ou plusieurs, soit l’occasion de faire des découvertes inoubliables, pour nos enfants comme pour nous.