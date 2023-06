Philosopher avec humour

L’épreuve de philosophie du baccalauréat aura lieu le 14 juin. Pour réviser dans la joie et la bonne humeur, Géraldine Mayr reçoit l’humoriste Karim Duval, qui a imaginé "Le bac de philo des humoristes".

Le bonheur dépend-il de nous ? Comment garantir l’égalité pour tous ? Qu’est-ce que la conscience ? Sommes-nous libres de faire tout ce que nous voulons ?

Autant de questions susceptibles d’être le sujet de dissertation de philosophie du baccalauréat, qui aura lieu mercredi 14 juin.

Cette épreuve, qui est la seule, avec les épreuves anticipées de français en classe de 1re, à être maintenue pour l’ensemble des candidats au bac en fin d’année, a un côté presque mythique. Que l’on trouve les sujets passionnants, absurdes, compliqués voire incompréhensibles, on reste rarement indifférents à ces interrogations qui peuvent faire plus ou moins écho à nos questionnements, nos doutes, nos colères aussi.

"C'est une invitation à la curiosité, l'humour"

Pour réviser de façon décalée, ou tout simplement réfléchir à ces questions avec plus de légèreté, Géraldine Mayr a invité l’humoriste Karim Duval .

Karim Duval regrette de n’avoir pas davantage saisi l’importance de la philosophie quand il était en terminale et affectionne depuis ces questions existentielles, à tel point qu’il a imaginé et conçu un spectacle intitulé Le Bac de philo des humoristes , avec Les Coquettes, Gérémy Crédeville, Christine Berrou, Nicole Ferroni, Yann Marguet, Cécile Marx, Yohann Métay, Oldelaf et Ahmed Sparrow.

Le 14 juin au matin, les artistes découvrent les sujets du bac philo dès que ceux-ci sont rendus publics. Nos 10 humoristes candidat.e.s choisissent un sujet à traiter et à restituer sur scène, pendant 7 à 8 minutes chacun, le soir même au Théâtre Libre (à Paris dans le 10e arrondissement) le mercredi 14 juin à 20h30, et en direct sur Culturebox et Rire & Chansons.

Parce que la philosophie n’est pas réservée qu’aux bacheliers, mais appartient à tout le monde !