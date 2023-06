Polyamoureuse et heureuse de l'être

Peut-on aimer plusieurs personnes en même temps ? C’est le principe du polyamour, que vit Lucile Bellan, l’invitée de Géraldine Mayr, et dont elle nous parle sans tabou.

La chanteuse Angèle a récemment évoqué sa vision du couple, qui a beaucoup changé : elle serait aujourd’hui « plus en phase avec l’idée du polyamour ». Le fait de vivre une relation durable avec plusieurs partenaires en parallèle, de façon assumée, n’est pourtant pas nouveau, puisque c’est Charles Fourier au début du XIXe siècle qui a théorisé le concept de l’amour multiple. Le terme même de polyamour date quant à lui des années 1960.

Mais vivre plusieurs relations amoureuses, sans les dissimuler aux différents partenaires, est encore tabou et peu répandu, et confondu avec le libertinage ou l'amour libre.

Comment le polyamour fonctionne-t-il au quotidien ? Peut-on vraiment aimer plusieurs personnes en même temps ? Que dire à ses enfants ? Comment gérer le regard des autres et les préjugés ?

Pour nous en parler, Géraldine Mayr reçoit Lucile Bellan, journaliste spécialisée dans l’intime et le témoignage, qui vit le polyamour. Elle a publié Polyamoureuse : confidences d’une femme qui aime au pluriel aux éditions Larousse, et produit le podcas t Première & dernière fois (prix du meilleur podcast de conversation au Paris Podcast Festival). Elle vient nous raconter son parcours, les raisons qui l’ont poussée à choisir le polyamour et la façon dont elle le vit au quotidien et vis-à-vis de ses proches, notamment de ses enfants.