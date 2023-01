Pourquoi dire merci nous fait-il du bien ?

Les bienfaits de la gratitude ne sont plus à prouver : loin du « merci » obligatoire de la petite enfance, exprimer sa reconnaissance fait autant de bien à celui à qui l’on s’adresse qu’à nous-mêmes. Cela aurait même une incidence sur notre longévité. En effet, selon une étude menée aux États-Unis, les personnes les plus reconnaissantes et qui ressentent le plus de gratitude gagneraient en moyenne 7 années d’espérance de vie par rapport aux ingrats.

Mais dire merci n’est pas forcément simple. Alors comment développer notre gratitude et envers qui ? S'il paraît naturel de remercier ses proches pour les cadeaux qu'ils nous offrent, c'est moins évident de le faire quand il s'agit d'une attention. Et quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas qui nous réconforte d'un sourire ou d'un regard sur un quai de gare, que faire ? Comment dépasser la peur de dire merci à un inconnu ? Pourquoi cela nous fait-il autant de bien ?

Pour répondre à ces questions et nous inciter à développer la gratitude au quotidien (notamment au moyen de listes de gratitude), Géraldine Mayr reçoit Anne Cazaubon. Elle est autrice, conférencière et thérapeute, et tient le compte Instagram « Merci à un inconnu » (fort de 375 000 abonnés). Elle a publié Merci à un inconnu. Soyons tous des héros du quotidien aux éditions Vuibert.

Son compte Instagram, qui offre la possibilité de remercier celui ou celle qui nous a aidé sans qu’on ait pu le lui signifier, raconte de très belles histoires, preuve que la gratitude et les gestes généreux et désintéressés existent malgré les difficultés du quotidien.