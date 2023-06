Pourquoi ont-ils changé de patronyme ?

Depuis le 1er juillet 2022, il est possible de changer son nom de famille. Mais qu’est-ce qui motive un changement de patronyme ? Géraldine Mayr reçoit Marine Gatineau-Dupré, présidente de l’association Porte mon nom, pour nous en parler.

Depuis le 1er juillet 2022, il est possible de changer de patronyme, en prenant, par substitution, le nom du parent qui n'a pas été transmis à la naissance

Longtemps, à la naissance, le nom de famille de l’enfant était systématiquement et obligatoirement celui du père. Une situation qui, en cas de divorce et de couple non marié, fait que les enfants ne portent pas le même nom que leur mère.

La loi a permis en 2002 aux parents de choisir le nom qu’ils veulent transmettre à leur enfant, celui d’un parent, celui de l’autre, ou les deux noms accolés dans l’ordre choisi par le couple, sans possibilité de le changer ultérieurement ou bien par le biais d’une procédure longue et compliquée.

Mais depuis le 1er juillet 2022, il est possible de changer de nom de famille par simple déclaration à l’état civil. Une personne majeure a désormais la possibilité de choisir de porter le nom de son père, de sa mère ou les deux. Le parent qui n'a pas transmis son nom de famille à la naissance peut l'adjoindre, à titre d'usage, à son enfant mineur, sans autorisation de l'autre parent, en deuxième position. Pour ce faire, on peut s’appuyer sur une nouvelle procédure facilitée. Les chiffres datant de novembre 2022 indiquent que plus de 40 000 Français ont changé de nom depuis juillet 2022.

Pourquoi vouloir prendre le nom de sa mère ou bien avoir les deux noms de ses parents ? Est-ce la même démarche que lorsque l’on souhaite modifier son patronyme pour « motif légitime » ? Quelles sont les incidences au quotidien d’avoir un nom différent de celui de sa mère ?

Pour nous en parler, Géraldine Mayr reçoit Marine Gatineau Dupré. Elle est la présidente de l’association Porte mon nom , à l’initiative de la loi relative au choix du nom issu de la filiation, entrée en vigueur le 1er juillet 2022. Elle nous raconte sa propre histoire, qui l’a incitée à mener ce combat.

Anthony intervient également. Il a 29 ans et a changé son nom de famille pour prendre celui de sa mère. Il nous explique pourquoi.