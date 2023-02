Pourquoi s'excuser fait du bien : mode d'emploi

Sur le moment ou des années après, l'art de s'excuser ne s'improvise pas et témoigne de notre rapport aux autres. Par politesse ou par nécessité, la présentation d'excuses peut être salvatrice pour chacun. Mode d'emploi avec un spécialiste des lettres d'excuses !

"Qui s'excuse s'accuse", écrivait Stendhal dans Le Rouge et le Noir. Pourquoi est-il si difficile de demander pardon ou de s'excuser de l'une de nos actions ? Avec une bonne d'ose d'humilité et en mettant son ego de côté, on peut parfois s'excuser et résoudre des situations tendues. Mais l'excuse, c'est aussi tout un art qui peut être parfois sournois.

S'excuse-t-on systématiquement par conscience ou par politesse ? Où est la limite entre excuses et regrets ?

L'auteur Patrick Chesnais a choisi de dresser la liste des personnes envers lesquelles il pourrait s'excuser. Le résultat : 48 lettres d'excuses, à commencé par son fils décédé à 20 ans dans un accident de voiture.

S'excuser, c'est tout un art dans la manière de s'y prendre et de choisir le bon moment. Les formules toutes faites sont bien souvent à omettre.

Patrick Chesnais publie le livre Lettres d’excuses aux Éditions l’Arpichel. Il est l'invité de "C'est la vie".