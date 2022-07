Que faire pour ses vacances avec un petit budget ?

Les vacances, l'été, quand on a un petit budget, ça peut être un vrai casse-tête. Que faire si on n’a pas les moyens de partir et qu’on veut tout de même en profiter ? Bintily Diallo vous donne plein de bonnes pistes pour que vos vacances soient vraiment des vacances.

La perspective des vacances est souvent moins réjouissante quand on n’a pas assez d’argent pour partir. Un Français sur 4 ne part pas en vacances, la plupart du temps faute de moyens. Pour soi, pour ses enfants, rester l’été là où l’on vit le reste de l’année est certes moins dépaysant mais il est pourtant possible d’y passer des vacances amusantes et reposantes.

Se baigner dans une aire de loisirs avec ses enfants, se promener à vélo, faire de l’escalade, visiter un musée ou s’initier au numérique, assister à un feu d’artifice, participer à un festival de rue, voir un film en plein air ou un spectacle, les possibilités de se distraire gratuitement ou à petit prix dans sa ville et sa région sont plus nombreuses qu'on ne le pense.

Bintily Diallo est en duplex avec les offices de tourisme de Strasbourg, de La Rochelle et de Montpellier pour vous donner des bons plans et des bonnes idées d’activités sportives et culturelles à faire dans ces villes et ces coins de France. Pour que les vacances et l'été, où que l’on vive et là où l’on vit, soient l’occasion de découvrir autrement sa ville !