Quel est le quotidien des parents d'enfants en situation de handicap ?

Quand on est parents d’enfants en situation de handicap, il n’est pas facile de trouver de l’aide, que soit sur un plan administratif ou au quotidien. Clotilde Noël a adopté trois enfants porteurs de handicap, elle est l’invitée de Géraldine Mayr et nous raconte son parcours.

On compte environ 430 000 enfants en situation de handicap en France, et autant de familles qui doivent faire face à de nombreuses difficultés, d’ordre administratif et pratique. Ainsi, en janvier dernier le ministre de l’Éducation nationale a déclaré que 11 000 enfants en situation de handicap étaient en attente d’une place dans un institut médico-éducatif (IME). Ce sont des enfants qui pour beaucoup se retrouvent à l'école de leur secteur sans bénéficier d'un accompagnement adapté à leurs besoins.

De nombreux enfants en situation de handicap sont pupilles de l’État, et sont rarement adoptés. C’est pourtant le choix qu’ont fait Clotilde Noël et son mari, Nicolas. Parents de six enfants : ils ont décidé d’adopter une petite fille Marie, atteinte de trisomie 21, puis Marie-Garance, polyhandicapée, et Frédéric-Moïse, porteur d’une pathologie au cervelet. Confrontée à de très nombreux obstacles, d’une part dans les parcours d’adoption, d’autre part dans l’accompagnement au quotidien de leurs enfants, Clotilde Noël a publié Tombé du Nid (réédité aux éditions Pocket) et fondé l’association Tombé du Nid , pour mettre en relation des parents d’enfants en situation de handicap et des bénévoles, proposer une aide administrative et un partage d’expérience.

Clotilde Noël est l’invitée de Géraldine Mayr, pour nous parler de son parcours, du choix d’adopter des enfants porteurs de handicaps et des impacts sur sa famille.