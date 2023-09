Radio Restos : les coulisses de la mobilisation pour les Restos du cœur

Précarité étudiante : "Il m'était déjà arrivé de sauter des repas"

De plus en plus d’étudiants s’enfoncent dans la précarité et sont contraints de sauter des repas ou de voler dans les magasins pour survivre. Rémy Goubert, 21 ans, étudiant en L3 de droit à Panthéon-Assas est venu parler de son cas.