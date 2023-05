Survivalisme : apprendre à vivre en pleine nature

Porté par l’angoisse liée à la crise climatique, le survivalisme est devenu une vraie tendance. Mais qui sont vraiment les survivalistes et que peuvent-ils nous apprendre ? Géraldine Mayr reçoit Eléonore Lluna, formatrice en survie, pour nous en parler.

L’émission Man vs Wild (Seul dans la nature) a largement contribué à populariser le survivalisme. On y suit les péripéties de Bear Grylls, un ancien des forces spéciales de l'armée britannique, reconverti en aventurier de l'extrême, qui se retrouve seul dans les endroits les plus hostiles de la planète, équipé seulement d'un couteau, d'une gourde et d'une pierre à feu. Dans une moindre mesure, Koh Lanta illustre aussi les aléas d'une vie d’aventuriers aux prises avec les éléments.

Le survivalisme est aujourd’hui une vraie tendance portée par l’angoisse de la crise écologique, climatique, sociale, par la menace de conflit mondial, ravivé par la guerre en Ukraine, mais aussi tout simplement par l'envie de se reconnecter à la nature. Selon les estimations, 100 000 à 150 000 personnes feraient partie des survivalistes.

La plupart du temps, les survivalistes ne sont pas les radicaux ou les illuminés que l'on décrit parfois. Ils invitent surtout à réfléchir à une vie différente, proche de la nature. Il existe ainsi de plus en plus de formations dédiées, pour se préparer à vivre en pleine nature, mais aussi plus simplement des applications, qui, comme Champignouf ou PlantNet, permettent de distinguer les aliments comestibles que l’on trouve en forêt de ceux qui ne le sont pas.

Mais qui sont vraiment les survivalistes ? Quelles sont leurs aspirations ? Est-il vraiment possible de survivre sans rien dans la forêt ? Quels sont les pires dangers quand on se retrouve seul dans la nature ?

Pour nous en parler, Géraldine Mayr reçoit Éléonore Lluna, elle est directrice de Time on Target et formatrice en survie, et a publié Redécouvrez le chasseur-cueilleur qui est en vous aux éditions rustica et Le Guide de l’aventurier moderne. Koh Lanta (co-écrit avec Damien Lecouvey) aux éditions Solar.