Travailler en maison de retraite

Pour toutes les personnes âgées qui vivent en maison de retraite mais aussi pour leurs familles, le personnel de ces établissements joue un rôle essentiel. Géraldine Mayr reçoit Nicolas Rouillé, qui pendant 18 mois a travaillé en Ehpad. Il nous fait part de son expérience.

Moments de joie comme de tristesse dans une maison de retraite : "C'est la vie" nous parle du quotidien de celles et ceux qui y travaillent

Maisons de retraite, Ehpads (maisons de retraite pour personnes dépendantes) publics et privés, résidences autonomie : quelle que soit la structure qui accueille les personnes âgées, le personnel qui y travaille tient une place essentielle dans la santé et le bien-être des résidents.

Alors que l’on compte environ 600 000 personnes âgées en Ehpad, le manque de personnel est un vrai problème.

À écouter Le quotidien d'un Ehpad

Qui sont les personnes qui travaillent dans les Ehpad ? À quoi ressemble leur quotidien ? Quelles sont leurs missions ? Comment tentent-elles de rendre la vie en maison de retraite plus joyeuse ?

Nicolas Rouillé est auteur et il a travaillé pendant 18 mois dans un Ehpad, en tant qu’agent des services hospitaliers (ASH) et publie T’as pas trouvé pire comme boulot ? Chronique d’un travailleur en maison de retraite aux éditions Lux.

Il est l’invité de Géraldine Mayr et nous raconte cette expérience, aussi enrichissante que prenante, et suggère des pistes pour rendre le quotidien des personnes âgées en maison de retraite plus joyeux.