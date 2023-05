Trouver sa voie professionnelle

Ce 1er mai, fête du travail, est l’occasion de parler de notre travail ! En est-on satisfaits ou bien a-t-on envie de changer de voie ? Géraldine Mayr reçoit les deux créateurs de la plateforme de recrutement « Parfait pour ce job » qui nous ouvre de nouveaux horizons professionnels.

Changer de métier est aujourd'hui beaucoup plus fréquent qu'avant : "C'est la vie" nous donne des conseils pour y réfléchir avant de nous lancer

À l’occasion de la fête du Travail, ce 1er mai, institué en 1884 par les syndicats américains, C'est la vie s’interroge sur notre rapport au travail, et plus spécifiquement au métier que l’on exerce.

En effet, si d'après une étude de l'Institut Montaigne publiée le 2 février, 77% des actifs se disent satisfaits de leur travail, nous sommes néanmoins nombreux à nous reconvertir ou à en avoir envie. Selon un sondage réalisé en partenariat avec le CSA en janvier 2021, un actif sur cinq est actuellement dans « un processus de reconversion professionnelle ».

À lire aussi PORTRAIT - Olivier a tout plaqué pour faire du pain au levain

Comment faire pour se reconvertir ? Comment découvrir de nouveaux métiers ? Comment savoir si tel ou tel job pourrait nous convenir ?

Pour en parler, Géraldine Mayr reçoit Camille Berteau et Miguel Munoz. Ils essayent tous les lundis (ou presque) un nouveau métier sur leur chaîne YouTube Maintenant j’aime le lundi et ils ont créé en janvier 2022 la plateforme de recrutement « Parfait pour ce job », un support d’emploi inversé où ce sont les entreprises qui recherchent et contactent les candidats.