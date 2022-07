Un cahier de vacances pour votre enfant, est-ce vraiment nécessaire ?

Les cahiers de vacances se vendent chaque année à près de 5 millions d'exemplaires. Un succès qui témoigne surtout de l'inquiétude des parents quand l'été et les deux mois de vacances se profilent... Les enfants, eux, cherchent souvent à s'y soustraire, et la fin de l'été arrive parfois sans que les pages de ces fameux cahiers n'aient été beaucoup remplies.

Les cahiers de vacances, est-ce vraiment la bonne solution pour que nos enfants consolident leurs acquis ? N'y a-t-il pas d'autres moyens de continuer à apprendre ? Ne faut-il pas privilégier le repos pendant l'été ?

Géraldine Mayr reçoit Isabelle Filliozat, psychothérapeute, experte en parentalité positive. Elle a publié notamment, Comprendre et éduquer son enfant (Marabout). Elle propose des conseils pour utiliser au mieux les cahiers de vacances et suggère d'autres pistes pour un été à la fois ludique et bénéfique pour nos enfants.

Isabelle Filliozat estime que pour un enfant en difficulté scolaire le cahier de vacances ne va pas être adapté : dans ce cas, il faut tout d'abord profiter des vacances pour savoir pourquoi son enfant n'y arrive pas : est-ce psychologique ? Y a-t-il eu un deuil ? Une rivalité dans la fratrie ? Ou bien y a-t-il un problème sensoriel, comme une dyslexie ? "Ça marche nettement mieux que de le forcer à faire un cahier de vacances", explique la psychothérapeute.

Il est vrai que l'été étant une période assez longue, le cahier de vacances peut être un bon moyen de réviser ce qui a été appris au cours de l'année, mais sans que son enfant n'y soit obligé. Les bons élèves aiment d'ailleurs souvent avoir un cahier de vacances. Comme la fille d'une auditrice, Émilie, qui les réclame dès la fin de l'école, ce sont les profils les plus scolaires à qui conviennent ces cahiers, eux-mêmes conçus comme un mode d'apprentissage très scolaire.

Mais il y a beaucoup d'autres façons d'apprendre et de réviser pendant l'été : écrire des cartes postales, acquérir par la conversation avec ses parents un langage plus fourni, faire des maths en faisant des gâteaux et en ramassant des coquillages, comme le raconte Brigitte, une auditrice, à propos de son petit-fils.

Et puis tout simplement, notre cerveau se construisant quand on bouge, les enfants auront beaucoup de bénéfices à courir, à se promener dans la nature, à interagir avec ses parents et ses camarades, à prendre de bonnes habitudes de sommeil. Les cahiers peuvent attendre la rentrée !