Une mère face au suicide de sa fille

De nombreux suicides, liés à des troubles psychiatriques, pourraient être évités. L’invitée de Géraldine Mayr, Isabelle Machado, a perdu sa fille, qui après des années d’errance thérapeutique, s’est suicidée à l’âge de 27 ans. Elle témoigne.

La France possède un taux de suicide supérieur à la moyenne des pays européens. Selon les données officielles de l’ Union nationale pour la prévention du suicide (UNPS), 9 000 personnes se suicident chaque année en France et 685 tentent de le faire chaque jour. Depuis 2018, les pouvoirs publics ont mis en place un ensemble d’actions, comme le dispositif VigilanS de maintien de contact avec la personne qui a fait une tentative de suicide, la mise en place du numéro national de prévention du suicide, le 3114, ou encore l’information et la sensibilisation du public à cette problématique et plus globalement à la santé mentale.

En effet, une part importante des suicides est liée à des troubles psychiques et psychiatriques et certains d’entre eux pourraient être évités s’ils étaient diagnostiqués plus tôt. En France, plus de 3 millions de personnes vivent avec des troubles psychiques sévères.

Parce qu’au-delà des chiffres, chaque suicide est une tragédie personnelle. Atteinte de troubles psychiques, Amandine, la fille d’Isabelle Machado, s’est suicidée à l’âge de 27 ans après des années d'errance thérapeutique.

Isabelle Machado a écrit un récit sur ce parcours et ce deuil, Parfois l’amour ne suffit pas aux éditions City éditions.

Elle est l’invitée de Géraldine Mayr pour témoigner du parcours si difficile de sa fille.