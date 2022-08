Vivre avec l'hypocondrie et s'en sortir

Bintily Diallo reçoit le psychologue Antoine Spath afin de parler des 8,5 millions d’hypocondriaques en France. Avec les témoignages des auditeurs de France Bleu, il donne des conseils pour s'en sortir et obtenir les bonnes informations et les meilleures réponses à vos questions sur la santé.

"L'hypocondrie, c'est la seule maladie que les hypocondriaques croient qu'ils n'ont pas." En France, plus d'une personne sur dix a peur de la maladie, même si elle ne présente aucun symptôme. Ce trouble, qui n'est pas considéré comme une maladie, peut être très pesant dans le quotidien des personnes touchées. L'hypocondrie peut affecter la santé mentale, le stress, l'anxiété et les relations avec autres. La vie affective peut être perturbée.

Avec l'accès sur Internet à de nombreuses ressources, on pourrait croire que chacun peut s'informer et se rassurer avec raison sur les sujets de la santé, mais c'est plutôt l'inverse qui se produit. L'exposition à de nombreuses informations en tout genre sur des sites internet et des forums peut rapidement créer de la confusion et de la peur. Les autodiagnostics en ligne peuvent ainsi augmenter l'hypocondrie.

Chez les jeunes, la peur d’être atteint ou de développer une maladie grave en l’absence de symptôme peut être alimentée par les informations véhiculées dans les médias et partout autour de nous.

La crise sanitaire du covid-19, de laquelle nous sortons, a pu générer un sentiment de paranoïa chez les personnes qui n'étaient pas hypocondriaques auparavant.

Psychologue, Antoine Spath répond à vos questions et vous explique comment on peut se sortir de l'hypocondrie. Il est par ailleurs co-auteur avec Caroline Michel du livre Tu crois que c'est grave ? Petit traité à l'usage des hypocondriaques qui veulent s'en sortir aux éditions Larousse.

Antoine Spath a développé un test afin de savoir si l'on est hypocondriaque ou non.