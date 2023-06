Vivre avec un cancer au quotidien signifie le plus souvent des traitements lourds, la perte de cheveux, l’incertitude sur l’évolution de la maladie. Depuis un an, Clémentine Vergnaud est soignée pour un cancer des voies biliaires. Elle est l’invitée de Géraldine Mayr.

Les chiffres concernant le cancer sont terribles. On estime à 382 000 le nombre de nouveaux cas de cancer diagnostiqués en 2018 en France métropolitaine, et cela reste la première cause de mortalité dans notre pays.

Mais au-delà des chiffres, un cancer c’est avant tout une maladie qui vient bouleverser une existence. On peut parfois opérer, parfois non, les traitements de chimiothérapie et d’immunothérapie sont lourds et entraînent des effets secondaires difficiles à supporter, comme les nausées, la fatigue, la chute des cheveux, les pertes de mémoire et de concentration. L’incertitude est là aussi, sur l’efficacité des protocoles, leur durée.

Clémentine Vergnaud est journaliste à Franceinfo, et à 30 ans elle se bat depuis un an contre un cholangiocarcinome, un cancer digestif rare et très agressif. Elle est l’invitée de Géraldine Mayr pour nous raconter ce quotidien qui, du jour au lendemain, a été bouleversé par la maladie et les traitements pour lutter contre la prolifération des métastases. Elle a créé un podcast, Ma vie face au cancer : le journal de Clémentine (avec Samuel Aslanoff pour Franceinfo) , dans lequel elle parle de son combat contre le cancer, des hauts et des bas qu’elle traverse, des statistiques qui planent comme une menace, et des résultats rassurants, au bout d'un an de traitements : une leçon de vie.