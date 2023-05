Voyager en famille, c'est possible !

Quand on a des jeunes enfants, on a souvent peur de partir loin. Et on a tort, parce que voyager en famille est tout à fait possible, si l’on est bien préparés. Géraldine Mayr reçoit Jill Sompayrac, qui aime voyager avec son mari et ses 4 enfants, et nous donne des conseils pour tenter l’aventure.

Partir loin avec ses enfants demande un minimum d'organisation : "C'est la vie" nous donne des conseils pour découvrir de nouveaux pays dans de bonnes conditions © Getty

L’arrivée des enfants dans la famille met souvent un terme à nos projets de voyages lointains : la perspective de parcourir des kilomètres et de nous retrouver avec des petits dans un pays étranger nous paraît rarement simple ni même faisable. Pourtant, avec le retour des beaux jours et l’été qu’annoncent ces jours fériés, l’envie de voir d’autres horizons est tentante. Et si on se lançait, pour notre bien mais aussi celui de notre progéniture ? L’association américaine Student and Youth Travel (SYTA) a réalisé une étude pour démontrer les bienfaits des voyages sur les enfants. Au cours de cette étude, les professeurs ont eu l’occasion de s’exprimer sur les bénéfices des voyages. Si 74% sont d’accord pour dire que cela a un impact positif sur les enfants, plus de 56% pensent que cela a de bonnes répercussions sur la scolarité de l’élève mais aussi sur sa carrière. À écouter Comment voyager avec des enfants ? Mais comment s’organiser ? Où partir ? Avec quel équipement ? Quelles sont les difficultés à anticiper ? Pour nous donner des conseils et préparer un voyage qui se passe au mieux, Géraldine Mayr invite Jill Sompayrac, créatrice de contenu, mère de 4 jeunes enfants (Martin : 10 ans, Rose : 8 ans, Raphaël : 4 ans et Sarah : 2 ans), sans oublier ses deux chiens. Elle est accro aux voyages en famille qu’elle partage sur le compte Instagram @Jill_et_sa_tribu . Caroline, qui a voyagé 8 mois sur les routes de France avec son mari et ses deux enfants, Manon 5 ans et Hugo 2 ans, intervient aussi. Son compte Instagram @graines_de_baroudeurs témoigne de leur expérience. Céline Pasche nous raconte également son aventure : elle et son mari Xavier ont passé 11 ans à vélo sur les routes du monde. Deux filles sont nées en chemin. Ils voyagent avec Nayla, 9 ans et Fibie, 5 ans.