Voyager seule quand on est une femme peut en rebuter plus d’une. Que cela inspire crainte ou enthousiasme, c’est en tous cas une aventure que de plus en plus de femmes tentent aujourd’hui. Bintily Diallo reçoit Katia Astafieff, grande voyageuse, qui donne de précieux conseils pour se lancer.

Partir seule vous tente, mais vous avez des craintes et des doutes : est-ce dangereux ? est-ce que je saurai me débrouiller dans un pays lointain et si différent de la France? est-ce que j’arriverai à me faire comprendre dans une autre langue ? la solitude ne va-t-elle pas trop me peser ? Le regard des autres, tout simplement, peut aussi vous empêcher de vous lancer dans l'aventure.

Pourtant depuis quelques années, de plus en plus de femmes, en quête d'inconnu et de liberté, voyagent seules et reviennent avec l’envie de repartir !

C’est le cas de Katia Astafieff que Bintily Diallo reçoit aujourd’hui. Elle a voyagé seule dans des pays aussi différents que la Chine, le Canada, la Tunisie et la Russie. Elle a tiré de ses voyages un livre qui a connu un grand succès : Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse (publié aux éditions du Trésor et réédité chez Pocket) et plus récemment La fille qui voulait voir l’ours (Arthaud) dans lequel elle relate sa rencontre extraordinaire avec un ours.

Des conseils pour franchir le pas

Katia Astafieff nous raconte comment est née son envie de voyager seule, ses périples aux quatre coins du monde et les moments magiques qu'elle a eu l'occasion de vivre au cours de ses nombreux voyages. Elle nous donne aussi des conseils et se montre notamment rassurante sur la question de l'insécurité, qui est l'un des principaux freins à franchir le pas : "Nos peurs, elles sont surtout dans nos têtes" confie-t-elle, en convoquant le bon sens pour ne pas se retrouver dans des situations risquées.

Les auditrices qui témoignent, ainsi que l'invitée Katia Astafieff, s'accordent pour dire que pour se lancer, il faut d'abord expérimenter un voyage court et pas trop loin. Et toutes disent leur satisfaction d'avoir pu éprouver un tel sentiment de liberté !