C la Chanson - France Bleu Pays Basque

Xexili Foix vous embarque dans un grand voyage musical au cœur du Pays Basque. Découvrez ou redécouvrez les titres basques qui ont marqué les esprits.

Du lundi au vendredi à 9h20 et 16h20 découvrez ou redécouvrez les titres basques qui ont marqué les esprits. Folk, rock, pop, traditionnel, reggae, ska, rap… le Pays Basque est d’une richesse musicale incroyable et nous offre une diversité impressionnante de styles, de créations, de rythmes.

Textes poétiques ou engagés, littérature classique ou moderne mise en musique, le choix est large, depuis que le Pays Basque chante, depuis que la musique est enregistrée, et jusqu’à aujourd’hui, avec l’émergence de nouveaux artistes.

Xexili Foix vous embarque dans un grand voyage musical au cœur du Pays Basque, du nord au sud, de l’est à l’ouest, pour des mélodies que vous reconnaitrez à coup sûr, ou des airs qui vous resteront en tête toute la journée.

C la Chanson Basque, egunero, euskal kantu bat ezagutzeko edo deskubritzeko parada : garai eta estilo guztiak, Lapurdi, Nafarroa Behera, Xiberoa, Bizkaia, Araba, Nafarroa eta Gipuzkoatik : euskal kantugintzaren hoberena zuentzat, Urdin Euskal Herri Irratian !