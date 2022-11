Andoni Oilokiegi eta David Escudero - "Gogoaren Baitan" eta "Misirlou"

Andoni Oilokiegi est passionné de musique, de toutes les musiques, depuis qu'il est tout jeune.

A 13 ans, il apprend la guitare classique, mais passe rapidement à la guitare électrique : il se définit lui-même comme "musicien autodidacte".

Rien n'est figé dans la musique, Andoni Oilokiegi mélange les genres

Passionné de rock et de métal, Andoni Oilokiegi chante les titres qu'il aime, et a développé un répertoire très large, mélange de tubes du Pays Basque et d'ailleurs.

Avec cette formule très personnelle et une grande présence sur scène, Andoni Oilokiegi anime les fêtes de village, il s'est fait connaître du public grâce au bouche-à-oreille, et multiplie les concerts, notamment au Pays Basque Nord, où il a marqué de sa présence nombre de fêtes de villages.

Une première sur France Bleu Pays Basque

Andoni Oilokiegi était l'invité du Mag Basque de Xexili Foix, et pour la première fois en public, il a invité son ami violoniste David Escudero à jouer avec lui.

Ils ont joué, improvisé, sur la chanson d'Anje Duhalde, Gogoaren Baitan, et enchainé avec le très connu Misirlou - générique du film Pulp Fiction -, un tube créé en 1963 par les californiens Dick Dale and The Del Tones.