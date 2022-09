Anje Duhalde - Kantuz

Anje Duhalde a de tous temps joué sur scène, il a commencé à 15 ans et continue jusqu'à ce jour.

Il a rapidement abandonné la batterie pour se concentrer sur la guitare, instrument qu'il maitrise à merveille.

C'est un compositeur inspiré, et un chanteur à la voix inimitable, à la fois puissante et pleine de sensibilité.

Il a participé à des groupes très connus, Fuego, qui animait les bals dans les années 70, il a créé avec Mixel Ducau le mythique Errobi, considéré comme le premier groupe de rock du Pays Basque, il a joué et chanté dans Akelarre (bal et créations), et mène aussi une carrière solo qui lui a permis de donner des dizaines de concerts dans tout le Pays Basque.

Anje Duhalde, chanteur engagé

Le premier grand engagement d'Anje Duhalde, c'est en faveur de l'euskara, la langue basque : toutes ses chansons sont en euskara, il amis en musique des textes anciens ou des compositions d'auteurs ou de poètes.

Anje Duhalde a abordé de nombreux thèmes dans ses titres, la vie au Pays Basque, l'amour, l'attachement au pays, et il a aussi participé à de nombreuses fêtes, festivals en faveur des prisonniers politiques basques, de l'amnistie et de la paix.

"Kantuz", toute une philosophie

Avec ce titre, Anje Duhalde revendique son attachement au chant, son besoin viscéral de chanter : c'est cela qui l'aide à surmonter les épreuves, la fatigue, les soucis, et c'est aussi un moyen de "semer des graines", de diffuser des messages.