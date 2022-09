Antton Valverde - Euskal Kantuen Mezua

Antton Valverde est un passionné de musique ! Il a grandi dans une famille ouverte aux arts, et a très jeune choisi la musique, la guitare et le piano.

Dans les années 60, le Pays Basque Sud vit sous la chape de plomb du franquisme, mais les artistes basques s'engagent dans des mouvements culturels, et développent un nouveau style, "la nouvelle chanson basque", avec des titres en euskara, et des arrangements musicaux axés sur des instruments pas toujours traditionnels, comme la guitare ou le piano.

Antton Valverde a joué dans le groupe Oskarbi, avant de poursuivre une carrière solo.

"Euskal Kantuen Mezua"

Antton Valverde évoque le pouvoir des mots et des chansons en euskara : elles lui permettent de voyager, dans le temps et dans l'espace, elles le nourrissent des histoires racontées.

La mélodie est ancienne, la voix d'Antton Valverde est habillée de sa guitare, tout en légèreté.