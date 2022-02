Betagarri - Muineko Enea

Betagarri est un groupe de ska qui au milieu des années 90 a su se faire une place sur la scène du Pays Basque, dans une ambiance globalement très rock : leur truc à eux, c'est le ska, des cuivres, trompette, trombone et saxophone, de l'énergie à revendre, et une musique joyeuse qui fait danser tout le monde.

Leurs 12 albums sont super, et après plus de 20 ans à avaoir mis le feu dans les concerts, Betagarri s'est séparé en 2017.

Muineko Enea, un hommage aux dynamiques des gaztetxe

Au Pays Basque, les jeunes sont actifs, ils ont besoin d'un lieu pour pouvoir développer leurs activités sportives, culturelles, sociales... Quand personne ne met à disposition ce type de lieu, ils créent un gaztetxe (maison des jeunes), un local occupé, auto-géré, qui participe à la vie du village.